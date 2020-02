EHF Cup-Livestream: Holstebro - Rhein-Neckar Löwen am 15.02.

Mit vielen Anstrengungen und einer gehörigen Portion Glück konnten die Rhein Neckar Löwen ihr Auftaktspiel gewinnen. Jetzt wartet mit dem dänischen Vertreter TTH Holstebro ein Teilnehmer des letztjährigen Final Fours.

Kommentator: Uwe Semrau



EHF Cup Livestreams

Leon - Magdeburg am 12.02. um 20:00 Uhr

Kommentator: Gari Paubandt

Berlin - Tatabanya am 13.02. um 19:00 Uhr

Kommentator: Gari Paubandt

Benfica - Melsungen am 15.02. um 17:15 Uhr

Ohne drei deutsche EM-Fahrer hat die MT Melsungen den Auftakt in die Gruppenphase des EHF-Pokals gegen Opole gewonnen. Jetzt wartet die schwere Aufgabe in Portugal: Benfica Lissabon.

Kommentator: Sascha Staat

