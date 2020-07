World Matchplay-Livestream: World Matchplay: Tag 5 am 22.07.

Beim World Matchplay treten die ersten 16 des PDC Order of Merit gegen die ersten 16 des Pro Tour Order of Merit an und kämpfen um den Titel und die 150.000 Pfund schwere Siegprämie. In Runde 2 lautet der Modus Best of 21 Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Tomas "Shorty" Seyler



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Matchplay: Tag 5 am 22.07. um 20:00 Uhr!

World Matchplay Livestreams

World Matchplay: Tag 2 am 19.07. um 19:00 Uhr

Wer folgt auf Rob Cross als Titelträger der Phil Taylor Trophy? Am 2. Tag kommt es zu den Duellen zwischen Mensur Suljovic und Jamie Hughes, Glen Durrant und Jeffrey de Zwaan, Rob Cross und Gabriel Clemens, Peter Wright und Jose De Sousa, Michael Smith und Jonny Clayton.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Matchplay: Tag 3 am 20.07. um 19:00 Uhr

Wer folgt auf Rob Cross als Titelträger der Phil Taylor Trophy? Der dritte Tag des bedeutendsten Dart-Turniers bringt folgende Duelle: Dave Chisnall - Vincent van der Voort, Ian White - Joe Cullen, Daryl Gurney - Ricky Evans, Gerwyn Price - Danny Noppert, Adrian Lewis - Steve Beaton.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Matchplay: Tag 4 am 21.07. um 19:00 Uhr

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.