World Matchplay-Livestream: World Matchplay: Tag 4 am 21.07.

World Matchplay: Tag 1 am 18.07. um 19:00 Uhr

Das World Matchplay wird seit 1994 veranstaltet und gilt wegen der langen Tradition und des hohen Preisgeldes als wichtigstes und bedeutenstes Dart-Turnier nach der PDC Darts-WM. Titelverteidiger ist Rob Cross. An Tag 1 kommt es zum Duell zwischen Simon Whitlock und Ryan Joyce, Krzysztof Ratajski und Jermaine Wattimena, James Wade und Keegan Brown, Michael van Gerwen und Brendan Dolan, Gary Anderson und Justin Pipe.

World Matchplay: Tag 2 am 19.07. um 19:00 Uhr

Wer folgt auf Rob Cross als Titelträger der Phil Taylor Trophy? Am 2. Tag kommt es zu den Duellen zwischen Mensur Suljovic und Jamie Hughes, Glen Durrant und Jeffrey de Zwaan, Rob Cross und Gabriel Clemens, Peter Wright und Jose De Sousa, Michael Smith und Jonny Clayton.

World Matchplay: Tag 3 am 20.07. um 19:00 Uhr

Wer folgt auf Rob Cross als Titelträger der Phil Taylor Trophy? Der dritte Tag des bedeutendsten Dart-Turniers bringt folgende Duelle: Dave Chisnall - Vincent van der Voort, Ian White - Joe Cullen, Daryl Gurney - Ricky Evans, Gerwyn Price - Danny Noppert, Adrian Lewis - Steve Beaton.

