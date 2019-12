William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 4 am 16.12.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Darts Championship: Tag 4 am 16.12. um 20:00 Uhr!

World Darts Championship: Tag 1 am 13.12. um 20:00 Uhr

Zum Auftakt steigt direkt der Titelverteidiger ein: Die 27. PDC Darts-WM beginnt mit drei Partien der 1. Runde, dann ist der für die 2. Runde gesetzte Michael van Gerwen dran und trifft auf den Gewinner des Matches zwischen Jelle Klaasen und Kevin Burness. Es geht über jeweils Best of 5 sets.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Darts Championship: Tag 2 - Session 1 (Originalkommentar) am 14.12. um 13:30 Uhr

In der frühen Session stehen zunächst drei Erstrunden-Partien an, ehe der an 18 gesetzte Niederländer Jermaine Wattimena in der 2. Runde eingreift.

World Darts Championship: Tag 4 (Originalkommentar) am 16.12. um 20:00 Uhr

Der zweifache Weltmeister Gary Anderson ließ wegen seiner anhaltenden Rückenprobleme in diesem Jahr einige Turniere aus, jetzt hofft er zum Höhepunkt auf seine beste Form: Im vierten Match der Session steht er zum ersten Mal bei dieser WM am Oche.

