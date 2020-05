PDC Home Tour-Livestream: PDC Home Tour Play-Offs: Gruppe 8 (mit Max Hopp) am 02.06.

Die 32 Gruppensieger aus der ersten Runde des Turniers, bei dem die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie per Videochat von zu Hause aus gegeneinader antreten, spielen jetzt in acht neuen Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Pro Abend spielen die vier Kontrahenten einer Gruppe, jeder gegen jeden in best of 11 legs, einen Gruppensieger aus. Gruppe 8: Jonny Clayton, Scott Waites, Max Hopp und Carl Wilkinson.



PDC Home Tour Play-Offs: Gruppe 5 am 30.05. um 20:30 Uhr

Die 32 Gruppensieger aus der ersten Runde des Turniers, bei dem die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie per Videochat von zu Hause aus gegeneinader antreten, spielen jetzt in acht neuen Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Pro Abend spielen die vier Kontrahenten einer Gruppe, jeder gegen jeden in best of 11 legs, einen Gruppensieger aus. Gruppe 5: Rob Cross, Daniel Larsson, Ryan Searle und Luke Woodhouse.

PDC Home Tour Play-Offs: Gruppe 6 am 31.05. um 20:30 Uhr

Die 32 Gruppensieger aus der ersten Runde des Turniers, bei dem die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie per Videochat von zu Hause aus gegeneinader antreten, spielen jetzt in acht neuen Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Pro Abend spielen die vier Kontrahenten einer Gruppe, jeder gegen jeden in best of 11 legs, einen Gruppensieger aus. Gruppe 6: Joe Cullen, Martijn Kleermaker, Chris Dobey und Jeff Smith.

PDC Home Tour Play-Offs: Gruppe 7 am 01.06. um 20:30 Uhr

Die 32 Gruppensieger aus der ersten Runde des Turniers, bei dem die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie per Videochat von zu Hause aus gegeneinader antreten, spielen jetzt in acht neuen Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Pro Abend spielen die vier Kontrahenten einer Gruppe, jeder gegen jeden in best of 11 legs, einen Gruppensieger aus. Gruppe 7: Nathan Aspinall, Jesús Noguera, Jamie Hughes und José de Sousa.

