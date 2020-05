PDC Home Tour-Livestream: PDC Home Tour: Gruppe 24 am 10.05.

32 Gruppen, 4 Spieler pro Gruppe, jeder gegen jeden, ein Tagessieger - 128 PDC Tour Card-Inhaber nehmen am Turnier teil, bei dem die Kontrahenten von zu Hause aus per Videochat gegeneinander antreten. An 32 aufeinaderfolgenden Abenden wird je ein Gruppensieger im Best-of-9-Leg-Modus ausgespielt, der in die zweite Phase des Turniers aufsteigt. Gruppe 24: Darius Labanauskas, Krzysztof Ratajski, Toni Alcinas und Jamie Hughes.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe PDC Home Tour: Gruppe 24 am 10.05. um 20:30 Uhr!

PDC Home Tour Livestreams

PDC Home Tour: Gruppe 21 am 07.05. um 20:30 Uhr

32 Gruppen, 4 Spieler pro Gruppe, jeder gegen jeden, ein Tagessieger - 128 PDC Tour Card-Inhaber nehmen am Turnier teil, bei dem die Kontrahenten von zu Hause aus per Videochat gegeneinander antreten. An 32 aufeinaderfolgenden Abenden wird je ein Gruppensieger im Best of 9 Leg-Modus ausgespielt, der in die zweite Phase des Turniers aufsteigt.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

PDC Home Tour: Gruppe 22 am 08.05. um 20:30 Uhr

32 Gruppen, 4 Spieler pro Gruppe, jeder gegen jeden, ein Tagessieger - 128 PDC Tour Card-Inhaber nehmen am Turnier teil, bei dem die Kontrahenten von zu Hause aus per Videochat gegeneinander antreten. An 32 aufeinaderfolgenden Abenden wird je ein Gruppensieger im Best of 9 Leg-Modus ausgespielt, der in die zweite Phase des Turniers aufsteigt.

PDC Home Tour: Gruppe 23 am 09.05. um 20:30 Uhr

32 Gruppen, 4 Spieler pro Gruppe, jeder gegen jeden, ein Tagessieger - 128 PDC Tour Card-Inhaber nehmen am Turnier teil, bei dem die Kontrahenten von zu Hause aus per Videochat gegeneinander antreten. An 32 aufeinaderfolgenden Abenden wird je ein Gruppensieger im Best of 9 Leg-Modus ausgespielt, der in die zweite Phase des Turniers aufsteigt. Gruppe 23: Martin Schindler, Kyle Anderson, Daniel Larsson, Dirk van Duijvenbode.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.