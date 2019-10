Paddy Power Champions League of Darts-Livestream: Champions League of Darts: Halbfinale und Finale am 20.10.

Die besten acht Spieler der PDC-Weltrangliste kämpfen in Leicester um den Sieg der 4. Auflage der Champions League of Darts. Der Sieger kassiert 100.000 Pfund.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams



Champions League of Darts: Tag 1 - Session 1 am 19.10. um 14:15 Uhr

2018 siegte Gary Anderson gegen seinen Landsmann Peter Wright mit 11:4 und gewann damit zum ersten Mal die Champions League.

Champions League of Darts: Tag 1 - Session 2 am 19.10. um 19:30 Uhr

Die acht führenden Spieler der PDC-Weltrangliste sind startberechtigt für die Champions League of Darts, dabei ist der Stichtag nach dem World Matchplay.

Champions League of Darts: Tag 2 - Session 1 am 20.10. um 14:00 Uhr

Zum vierten Mal findet die Champions League of Darts bereits statt, die im letzten Jahr Gary Anderson gewinnen konnte. In der 1. Session am 2. Tag werden die Halbfinalisten ermittelt.

