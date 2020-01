Ladbrokes Masters-Livestream: The Masters: Halbfinale und Finale am 02.02.

Kommentator: Elmar Paulke



Ladbrokes Masters Livestreams

The Masters: Tag 1 am 31.01. um 20:00 Uhr

Beim Masters in Milton Keynes treten die besten 16 Spieler der PDC-Weltrangliste an. In der ersten Session spielt Michael van Gerwen im Achtelfinale gegen Jonny Clayton, Mensur Suljovic trifft auf Michael Smith.

Kommentator: Elmar Paulke

The Masters: Tag 2 am 01.02. um 20:00 Uhr

Zweite Hälfte des Achtelfinals in Milton Keynes: Weltmeister Peter Wright bekommt es mit Joe Cullen zu tun, Gerwyn Price trifft auf Simon Whitlock.

Kommentator: Elmar Paulke

The Masters: Viertelfinale am 02.02. um 13:45 Uhr

Kommentator: Elmar Paulke

