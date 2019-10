European Championship-Livestream: European Championship: Viertelfinale am 27.10.

Start eines langen Darts-Tags in Göttingen: In dieser Session bekommen die Fans die Viertelfinals der PDC-EM, später folgen noch die Halbfinals und das Endspiel.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe European Championship: Viertelfinale am 27.10. um 12:45 Uhr!

European Championship Livestreams

European Championship - Tag 1 am 24.10. um 19:00 Uhr

Zum ersten Mal findet die "Europameisterschaft des Darts" in Göttingen statt. Vorjahressieger James Wade ist ebenso wie der vierfache Turnierchampion Michael Van Gerwen mit von der Partie.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

European Championship: Tag 2 - Session 1 am 25.10. um 12:45 Uhr

Zweiter Teil der 1. Runde bei der PDC-Europameisterschaft in Göttingen: Mensur Suljovic spielt gegen Vincent van der Voort, Michael Smith trifft auf Ian White, Gerwyn Price bekommt es mit Ted Evetts zu tun - nur drei von acht Partien dieser Session.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

European Championship: Halbfinale und Finale am 27.10. um 19:00 Uhr

Entscheidung in Göttingen bei der insgesamt zwölften Auflage des Turniers: Phil Taylor und Michael van Gerwen sind mit je vier Titeln Rekordsieger - jetzt geht es jeweils im Modus Best of 21 Legs erst um die Finalplätze und dann um den Turniersieg.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.