European Championship-Livestream: European Championship: Tag 2 - Session 2 am 25.10.

In Göttingen startet das Achtelfinale mit den ersten vier Partien, jeweils über Best of 19 Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams



Zum ersten Mal findet die "Europameisterschaft des Darts" in Göttingen statt. Vorjahressieger James Wade ist ebenso wie der vierfache Turnierchampion Michael Van Gerwen mit von der Partie.

Zweiter Teil der 1. Runde bei der PDC-Europameisterschaft in Göttingen: Mensur Suljovic spielt gegen Vincent van der Voort, Michael Smith trifft auf Ian White, Gerwyn Price bekommt es mit Ted Evetts zu tun - nur drei von acht Partien dieser Session.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

