European Championship-Livestream: European Championship: Tag 2 - Session 1 am 25.10.

Zweiter Teil der 1. Runde bei der PDC-Europameisterschaft in Göttingen: Mensur Suljovic spielt gegen Vincent van der Voort, Michael Smith trifft auf Ian White, Gerwyn Price bekommt es mit Ted Evetts zu tun - nur drei von acht Partien dieser Session.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams



European Championship Livestreams

European Championship - Tag 1 am 24.10. um 19:00 Uhr

Zum ersten Mal findet die "Europameisterschaft des Darts" in Göttingen statt. Vorjahressieger James Wade ist ebenso wie der vierfache Turnierchampion Michael Van Gerwen mit von der Partie.

European Championship: Tag 2 - Session 2 am 25.10. um 19:00 Uhr

In Göttingen startet das Achtelfinale mit den ersten vier Partien, jeweils über Best of 19 Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

