Wilder v Fury II-Livestream: Deontay Wilder vs Tyson Fury - Das Rematch (Hauptkampf) am 23.02.

In der aktuell heißesten Rivalität im Schwergewicht geht es in der MGM Grand Garden Arena um den WM-Gürtel der WBC. Der ungeschlagene Champion Wilder und Ex-Weltmeister Fury sind noch lange nicht fertig miteinander: Im Dezember 2018 gab es ein wildes Unentschieden, Wilder schlug Fury zweimal zu Boden und hatte nach der Meinung vieler Experten trotzdem Glück, seinen Titel zu behalten.

Kommentator: Uli Hebel / Experten: Andreas Selak und Agit Kabayel. Vorberichte ab 5:00 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Deontay Wilder vs Tyson Fury - Das Rematch (Hauptkampf) am 23.02. um 05:45 Uhr!

Wilder v Fury II Livestreams

Deontay Wilder vs Tyson Fury: Weigh-In am 22.02. um 00:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Deontay Wilder vs Tyson Fury - Das Rematch (und Vorkämpfe) am 23.02. um 03:00 Uhr

In der aktuell heißesten Rivalität im Schwergewicht geht es in der MGM Grand Garden Arena um den WM-Gürtel der WBC. Der ungeschlagene Champion Wilder und Ex-Weltmeister Fury sind noch lange nicht fertig miteinander: Im Dezember 2018 gab es ein wildes Unentschieden, Wilder schlug Fury zweimal zu Boden und hatte nach der Meinung vieler Experten trotzdem Glück, seinen Titel zu behalten.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Joe Healy

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel