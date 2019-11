NBA-Livestream: Wizards @ Clippers am 02.12.

Die Wizards müssten endlich mal eine Siegesserie hinlegen, um sich aus den unteren Regionen der Eastern Conference zu verabschieden - jetzt wartet in den LA Clippers ein Titelfavorit.

Kommentator: Martin Gräfe



NBA Livestreams

Celtics @ Nets am 29.11. um 18:00 Uhr

Um an Eastern-Conference-Spitzenreiter Milwaukee dranzubleibe, brauchen die Celtics einen Sieg in Brooklyn, wo sie in der vergangenen Saison zweimal verloren.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Nuggets @ Kings am 30.11. um 23:00 Uhr

Gewinnen die Nuggets weiter wie bisher, ist wie in der vergangenen Regular Season Platz 2 im Westen drin - mindestens. Für die Kings wäre es bereits ein großer Erfolg, sich zum ersten Mal seit 2006 eine positive Bilanz zu erspielen.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Alexander Vogel

Jazz @ 76ers am 03.12. um 01:00 Uhr

Anfang November gewannen die Jazz nach vier Niederlagen in Folge zum ersten Mal wieder gegen die 76ers, aktuell sind beide in der noch recht jungen Saison auf einem ordentlichen Kurs in Richtung Playoffs.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Etienne Effenberg

