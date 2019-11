NBA-Livestream: Trail Blazers @ Clippers am 08.11.

Die Clippers und ihr neuer Topstar, Kawhi Leonard, treffen im vierten von insgesamt fünf Heimspielen in Folge auf die Portland Trail Blazers, deren Point Guard, Damian Lillard, derzeit in blendender Verfassung ist.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Dré Voigt



NBA Livestreams

Pelicans @ Nets am 05.11. um 01:30 Uhr

Die Pelicans kämpfen ohne den verletzten Zion Williamson um den Anschluss an die vorderen Plätze in der Eastern Conference.

Kommentator: Flo Pertsch

Lakers @ Bulls am 06.11. um 02:00 Uhr

Die Lakers gehören nach einem starken Saisonstart zu den besten Teams im Westen, die Bulls hängen schon hinten im Osten.

Kommentator: Martin Gräfe

Warriors @ Rockets am 07.11. um 01:30 Uhr

Ganz bittere Tage für die Golden State Warriors: Nach dem Sommer-Abgang von Kevin Durant und der Verletzung von Klay Thompson fällt nun auch Steph Curry mit einer gebrochenen Hand aus. Es liegt nun an der zweiten Garde ihr Können zu beweisen. Westbrook, Harden und die Houston Rockets sind jedoch ein ganz hartes Brot.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Dré Voigt

