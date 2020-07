NBA-Livestream: Trail Blazers @ Celtics am 02.08.

Damian Lillard vs. Kemba Walker: Im Duell der Star-Point-Guards geht es vor allem für die Blazers im umkämpften Westen noch um die Qualifikation zu den Playoffs. Im bislang einzigen Spiel beider Teams in dieser Saison überragte Celtics-Forward Jayson Tatum mit 36 Punkten.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Alex Vogel. Vorberichte ab 21:20 Uhr.



NBA Livestreams

Jazz @ Pelicans am 31.07. um 00:30 Uhr

141 Tage nach dem letzten Regular Season Spiel ist die NBA zurück - im Walt Disney World Resort in Orlando beginnt die Phase der Seeding Games mit der Verfolgungsjagd der New Orleans Pelicans auf die Playoff-Ränge.

Kommentator: Alexander Schlüter / Experte: Dré Voigt

Clippers @ Lakers am 31.07. um 03:00 Uhr

Das Battle of L.A. - nur diesmal in Orlando. Das zweite Spiel in der Auftaktnacht zu den Seeding Games liefert mit LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard und Paul George die große Starpower. Welches Team findet sich schneller mit den Gegebenheiten zu Recht?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 02:50 Uhr.

Lakers @ Raptors am 02.08. um 02:30 Uhr

Nr. 1 im Westen gegen Nr. 2 im Osten: Beim Topspiel am dritten Tag nach dem NBA-Restart messen sich LeBron James und Anthony Davis mit dem amtierenden Meister aus Toronto, der das bislang einzige Aufeinandertreffen der Saison mit 113:104 für sich entschied. Die Topscorer damals waren Pascal Siakam mit 24 und Anthony Davis mit 27 Punkten.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

