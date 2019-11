NBA-Livestream: Suns @ Timberwolves am 23.11.

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Suns zuletzt für die Playoffs qualifizierten - in Minnesota wollen sie auf Kurs bleiben.

Kommentator: Martin Gräfe



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Suns @ Timberwolves am 23.11. um 23:00 Uhr!

NBA Livestreams

Trail Blazers @ Pelicans am 20.11. um 02:00 Uhr

Beide Teams laufen mit einer negativen Bilanz herum und müssen in der Western Conference aufholen.

Kommentator: Stefan Koch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Warriors @ Mavericks am 21.11. um 01:30 Uhr

Die Golden State Warriors sind überraschend schwach in die Saison gestartet, auch, weil die Top-Stars Stephen Curry (gebrochene Hand) und Klay Thompson (Kreuzbandriss) lange ausfallen. Die Mavs hingegen kamen erfolgreich in die erste Spielzeit nach der Nowitzki-Ära - allen voran Luka Doncic glänzt in seinem zweiten NBA-Jahr.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

Rockets @ Clippers am 23.11. um 04:30 Uhr

Zwei Teams, die im Westen Anspruch auf Platz 1 anmelden - das erste Duell der Saison ging in Houston an die Clippers.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Green

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.