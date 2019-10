NBA-Livestream: Rockets @ Nets am 02.11.

Durch den wohl verrücktesten Free-Agency-Markt seit langem in der NBA tauschten mit Kyrie Irving und Russell Westbrook zwei der besten Point Guards der Liga die Jerseys. Nun treffen sie erstmals in dieser Saison mit ihren neuen Teams aufeinander.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Seb Dumitru



Thunder @ Rockets am 29.10. um 01:00 Uhr

Russell Westbrook zu den Rockets, Chris Paul zu den Thunder, fertig war einer der spektakulärsten Trades des Sommers - jetzt treffen sich die zwei Top-Teams im Westen zum ersten Mal in der neuen Saison.

Kommentator: Stefan Koch / Experte: Dre Voigt

Mavericks @ Nuggets am 30.10. um 02:00 Uhr

Im Pepsi Center empfangen die Nuggets die Dallas Mavericks, die nach 21 Jahren in ihre erste Spielzeit ohne Dirk Nowitzki gehen.

Kommentator: Flo Pertsch

Spurs @ Clippers am 01.11. um 03:30 Uhr

Kawhi Leonard will mit den Los Angeles Clippers - nach einem sehr erfolgreichen Jahr bei den Toronto Raptors - seinen dritten NBA-Titel holen. 2014 gelang ihm das bereits mit den San Antonio Spurs, die nun im Staples Center gastieren.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Seb Dumitru

