NBA-Livestream: Rockets @ Mavericks am 01.08.

Erstes Seeding-Game für Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Maxi Kleber und Co. in Orlando! Die Mavericks treffen auf die Houston Rockets um Superstar James Harden, die ebenso wie die Mavs derzeit bei 40 Saisonsiegen stehen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Rockets @ Mavericks am 01.08. um 03:00 Uhr!

NBA Livestreams

Jazz @ Pelicans am 31.07. um 00:30 Uhr

141 Tage nach dem letzten Regular Season Spiel ist die NBA zurück - im Walt Disney World Resort in Orlando beginnt die Phase der Seeding Games mit der Verfolgungsjagd der New Orleans Pelicans auf die Playoff-Ränge.

Kommentator: Alexander Schlüter / Experte: Dré Voigt

Clippers @ Lakers am 31.07. um 03:00 Uhr

Das Battle of L.A. - nur diesmal in Orlando. Das zweite Spiel in der Auftaktnacht zu den Seeding Games liefert mit LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard und Paul George die große Starpower. Welches Team findet sich schneller mit den Gegebenheiten zu Recht?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 02:50 Uhr.

Heat @ Nuggets am 01.08. um 19:00 Uhr

Zum zweiten Mal in dieser Saison trifft Denver auf die Miami Heat. Im November vergangenen Jahres setzten sich die Nuggets deutlich mit 20 Punkten Abstand durch. Welches der beiden Überraschungsteams verkraftet die Zwangspause besser und bringt sich in Stellung für die Playoffs?

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Seb Dumitru

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.