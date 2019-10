NBA-Livestream: Pelicans @ Thunder am 02.11.

Zion Williamson wurde am rechten Knie operiert und fällt noch wochenlang aus - ohne ihren Top-Rookie gehören die Pelicans bislang zu den schlechtesten Teams der Liga.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Demond Greene



NBA Livestreams

Mavericks @ Nuggets am 30.10. um 02:00 Uhr

Im Pepsi Center empfangen die Nuggets die Dallas Mavericks, die nach 21 Jahren in ihre erste Spielzeit ohne Dirk Nowitzki gehen.

Kommentator: Flo Pertsch

Bucks @ Celtics am 31.10. um 00:30 Uhr

Dieses Duell könnte es auch in den Playoffs im Osten geben, schließlich haben beide Teams höchste Ansprüche - die Finals sollen es sein.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene

Rockets @ Nets am 02.11. um 00:00 Uhr

Durch den wohl verrücktesten Free-Agency-Markt seit langem in der NBA tauschten mit Kyrie Irving und Russell Westbrook zwei der besten Point Guards der Liga die Jerseys. Nun treffen sie erstmals in dieser Saison mit ihren neuen Teams aufeinander.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Seb Dumitru

