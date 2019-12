NBA-Livestream: Pelicans @ Nuggets am 26.12.

Spitzenteam Denver ist zu Hause gegen New Orleans klarer Favorit - die Pelicans haben sich im ersten Duell der Saison gegen die Nuggets immerhin einen ihrer wenigen Siege erspielt.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Jazz @ Heat am 24.12. um 01:30 Uhr

Kommentator: Mannie Winter

Celtics @ Raptors am 25.12. um 18:00 Uhr

Beide Teams gehören zum fünfköpfigen Verfolgerfeld im Osten hinter den Bucks und lieferten sich zuletzt meist enge Duelle: In den vergangenen beiden Regular Seasons gewannen jeweils sowohl die Celtics als auch die Raptors zwei der Spiele gegeneinander.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Clippers @ Lakers am 26.12. um 02:00 Uhr

Das LA-Derby ist in dieser Saison wieder ein echtes Spitzenspiel. Zum Auftakt im Oktober gewannen die Clippers zu Hause gegen die Lakers, seitdem stolzieren beide Teams in der Western Conference voran.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

