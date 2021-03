NBA-Livestream: Pelicans @ Celtics am 30.03.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Pelicans @ Celtics am 30.03. um 01:30 Uhr!

NBA Livestreams

76ers @ Lakers am 26.03. um 03:00 Uhr

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Alexander Vogel

Celtics @ Bucks am 27.03. um 00:30 Uhr

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Seb Dumitru

Trail Blazers @ Raptors am 29.03. um 01:00 Uhr

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.