NBA-Livestream: Nuggets @ Nets am 08.12.

Wie ausgeglichen der Kader der Nuggets besetzt ist, zeigte sich zum Beispiel beim 101:93 im ersten Spiel der Saison gegen die Nets: Sieben Spieler punkteten zweistellig, acht Spielern gelangen fünf oder mehr Rebounds.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Lakers @ Jazz am 05.12. um 03:00 Uhr

Das 95:86 im ersten Duell dieser Saison war der zweite Sieg der Lakers gegen die Jazz in Folge. Acht Jahre ist es her, dass das dem Team aus LA zuletzt gelang, jetzt können die Gäste zum ersten Mal seit knapp elf Jahren zum dritten Mal in Serie gegen Utah gewinnen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel

Rockets @ Raptors am 06.12. um 01:30 Uhr

Titelverteidiger Toronto kommt bislang auch ohne Kawhi Leonard ordentlich zurecht und spielt wie Houston ganz vorne mit.

Kommentator: Flo Pertsch

Raptors @ 76ers am 09.12. um 00:00 Uhr

Im kommenden Frühling könnte das auch eine Playoff-Paarung im Osten sein, beide Teams spielen oben mit. Das erste Duell der Saison gewann Meister Toronto zu Hause 101:96.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Steffen Hamann

