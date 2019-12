NBA-Livestream: Nuggets @ Celtics am 07.12.

Das 96:92 der Nuggets vor ein paar Wochen war Denvers dritter Sieg gegen Boston in Folge. Beide Mannschaften spielen in ihrer Conference um die vordersten Plätze.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Lakers @ Nuggets am 04.12. um 03:00 Uhr

Das erste Duell dieser beiden Teams in der laufenden Saison, es geht langfristig um die Spitzenposition im Westen. Seit acht Jahren haben die Lakers in der Regular Season keine positive Bilanz mehr gegen die Nuggets hinbekommen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Ole Frerks

Lakers @ Jazz am 05.12. um 03:00 Uhr

Das 95:86 im ersten Duell dieser Saison war der zweite Sieg der Lakers gegen die Jazz in Folge. Acht Jahre ist es her, dass das dem Team aus LA zuletzt gelang, jetzt können die Gäste zum ersten Mal seit knapp elf Jahren zum dritten Mal in Serie gegen Utah gewinnen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel

Pelicans @ Mavericks am 07.12. um 20:00 Uhr

Die Mavericks liegen bis jetzt auf gutem Kurs für eine Rückkehr in die Playoffs. Wenn die Pelicans im Westen nicht noch weiter zurückfallen wollen, brauchen sie nach dem 116:123 Ende Oktober im zweiten Duell der Saison mit Dallas einen Sieg.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

