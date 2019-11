NBA-Livestream: Nets @ Knicks am 25.11.

Duell der New Yorker Teams: Die Knicks versuchen zunächst, nicht dauerhaft auf dem letzten Platz im Osten zu kleben, für die Nets sieht es immerhin etwas besser aus.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel



Warriors @ Mavericks am 21.11. um 01:30 Uhr

Die Golden State Warriors sind überraschend schwach in die Saison gestartet, auch, weil die Top-Stars Stephen Curry (gebrochene Hand) und Klay Thompson (Kreuzbandriss) lange ausfallen. Die Mavs hingegen kamen erfolgreich in die erste Spielzeit nach der Nowitzki-Ära - allen voran Luka Doncic glänzt in seinem zweiten NBA-Jahr.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

Trail Blazers @ Bucks am 22.11. um 02:00 Uhr

Nach einem sehr verhaltenen Saisonstart reisen die Portland Trail Blazers zu einem absoluten Top-Team im Osten, den Milwaukee Bucks.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Mavericks @ Rockets am 24.11. um 21:30 Uhr

Texas-Derby in der NBA: Luka Doncic und Maxi Kleber gastieren mit den Dallas Mavericks bei den Houston Rockets um James Harden.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Jan Jagla. Vorberichte ab 21:15 Uhr.

