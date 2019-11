NBA-Livestream: Mavericks @ Lakers am 01.12.

Topspiel im Westen: Das erste Duell dieser beiden in der laufenden Saison gewannen die Lakers in Dallas in der Overtime, es war der sechste Sieg in Serie gegen die Mavericks.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene. Vorberichte ab 21:50 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Mavericks @ Lakers am 01.12. um 22:00 Uhr!

NBA Livestreams

Lakers @ Pelicans am 28.11. um 03:30 Uhr

Die Lakers spielen in dieser Saison um den Spitzenplatz im Westen und sind Favorit in New Orleans, wo die Pelicans noch auf ihren verletzten Rookie Zion Williamson verzichten müssen.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Alexander Vogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Nets am 29.11. um 18:00 Uhr

Um an Eastern-Conference-Spitzenreiter Milwaukee dranzubleibe, brauchen die Celtics einen Sieg in Brooklyn, wo sie in der vergangenen Saison zweimal verloren.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Nuggets @ Kings am 30.11. um 23:00 Uhr

Gewinnen die Nuggets weiter wie bisher, ist wie in der vergangenen Regular Season Platz 2 im Westen drin - mindestens. Für die Kings wäre es bereits ein großer Erfolg, sich zum ersten Mal seit 2006 eine positive Bilanz zu erspielen.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Alexander Vogel

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.