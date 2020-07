NBA-Livestream: Magic @ Nets am 31.07.

Verfolgerduell im Walt Disney World Resort in Orlando: Sowohl die Nets als auch die heimischen Magic stehen derzeit auf einem Playoff-Platz in der Eastern Conference. Der Sieger springt auf Platz 7 und verschafft sich so die bessere Ausgangssituation mit Blick auf die Playoffs.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Dré Voigt





Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Magic @ Nets am 31.07. um 20:30 Uhr!

NBA Livestreams

Jazz @ Pelicans am 31.07. um 00:30 Uhr

141 Tage nach dem letzten Regular Season Spiel ist die NBA zurück - im Walt Disney World Resort in Orlando beginnt die Phase der Seeding Games mit der Verfolgungsjagd der New Orleans Pelicans auf die Playoff-Ränge.

Kommentator: Alexander Schlüter / Experte: Dré Voigt

Clippers @ Lakers am 31.07. um 03:00 Uhr

Das Battle of L.A. - nur diesmal in Orlando. Das zweite Spiel in der Auftaktnacht zu den Seeding Games liefert mit LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard und Paul George die große Starpower. Welches Team findet sich schneller mit den Gegebenheiten zu Recht?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 02:50 Uhr.

Celtics @ Bucks am 01.08. um 00:30 Uhr

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.