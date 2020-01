NBA-Livestream: Lakers @ Rockets am 19.01.

Im ersten Duell der Saison treffen sich die Lakers und die Rockets direkt oben in der Western Conference. Die Lakers gewannen seit der Regular Season 2012/13 nur noch maximal ein Spiel pro Saison gegen Houston, jetzt ist das Team um LeBron James auf dem Weg zu alter Dominanz.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Seb Dumitru



Trail Blazers @ Rockets am 16.01. um 03:30 Uhr

Für die Trail Blazers dürfte der Weg in die Playoffs noch weit werden, die Rockets haben ganz andere Ansprüche als die bloße Teilnahme an der Postseason. Das erste Duell der Saison gewann Houston auswärts mit 24 Punkten Vorsprung.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Etienne Effenberg

Celtics @ Bucks am 17.01. um 02:00 Uhr

Dieses Duell könnte die Teams auch spät in den Playoffs der Eastern Conference erwarten - es geht um die Vorherrschaft im Osten. Das erste Match gegen die Bucks in dieser Saison gewannen die Celtics zu Hause, jetzt geht es in die Halle des Spitzenreiters nach Milwaukee.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Demond Greene

Heat @ Spurs am 19.01. um 21:00 Uhr

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

