NBA-Livestream: Lakers @ Rockets (Spiel 6, falls nötig) am 15.09.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel



Raptors @ Celtics (Spiel 7) am 12.09. um 03:00 Uhr

Game 7! Wer zieht in die Conference Finals ein? Die Boston Celtics sahen mehrfach in dieser Serie wie der sichere Sieger aus, doch der amtierende Champion die Toronto Raptors fighteten sich jedes Mal zurück in die Serie! 2:0 und 3:2 führten die Celtics. Versagen Tatum und Co jetzt die Nerven?

Rockets @ Lakers (Spiel 5) am 13.09. um 02:00 Uhr

Seit die Lakers ihr Spiel an die Small-Ball Taktik der Rockets angepasst haben sieht es wieder gut aus für LeBron und Co. Auch mit ihrer Defensive stiften die Lakers Chaos bei ihren Gegnern. Das Doppeln gegen Harden und die ständige Rotation ist Houston ein Dorn im Auge.

Clippers @ Nuggets (Spiel 6, falls nötig) am 13.09. um 19:00 Uhr

