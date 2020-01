NBA-Livestream: Jazz @ Nets am 15.01.

Beide Teams haben zum Jahreswechsel entgegengesetzte Serien hingelegt: Die Jazz haben im Westen den Anschluss an die Topteams hergestellt, die Nets stehen mittlerweile mit einer negativen Bilanz da und müssen sich strecken.

Kommentator: Martin Gräfe



NBA Livestreams

Jazz @ Wizards am 12.01. um 21:30 Uhr

Die Jazz könnten an die Spitze in der Western Conference heranrücken, wenn sie ein paar Siege aneinanderreihen. In Washington bei einem der schwächsten Teams des Ostens ist auf jeden Fall ein Erfolg eingeplant.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel

Spurs @ Raptors am 13.01. um 00:00 Uhr

Den Spurs droht zum ersten Mal seit der Saison 1996/97 ein Jahr mit einer negativen Bilanz, wenn es so weitergeht. Dagegen würde der erste Sieg in Toronto seit drei Jahren helfen.

Kommentator: Benni Zander

76ers @ Pacers am 14.01. um 01:00 Uhr

Das dritte Saison-Duell zwischen Philadelphia und Indiana, bislang gewann jeweils das Heimteam einmal. In der Eastern Conference liegen beide eng beisammen im Kampf um die Playoffs.

Kommentator: Stefan Koch

