NBA-Livestream: Heat @ Nuggets am 01.08.

Zum zweiten Mal in dieser Saison trifft Denver auf die Miami Heat. Im November vergangenen Jahres setzten sich die Nuggets deutlich mit 20 Punkten Abstand durch. Welches der beiden Überraschungsteams verkraftet die Zwangspause besser und bringt sich in Stellung für die Playoffs?

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Seb Dumitru



141 Tage nach dem letzten Regular Season Spiel ist die NBA zurück - im Walt Disney World Resort in Orlando beginnt die Phase der Seeding Games mit der Verfolgungsjagd der New Orleans Pelicans auf die Playoff-Ränge.

Kommentator: Alexander Schlüter / Experte: Dré Voigt

Das Battle of L.A. - nur diesmal in Orlando. Das zweite Spiel in der Auftaktnacht zu den Seeding Games liefert mit LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard und Paul George die große Starpower. Welches Team findet sich schneller mit den Gegebenheiten zu Recht?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 02:50 Uhr.

Im zweiten von insgesamt acht Seeding-Games müssen die New Orleans Pelicans gegen die favorisierten Clippers um die Top-Stars Paul George und Kawhi Leonard ran, gegen die die Pels bereits zwei Mal in dieser Saison verloren haben. Für die Jungs aus dem Big Easy zählt jeder Sieg, sonst ist der Traum von den Playoffs schnell ausgeträumt.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Seb Dumitru

