NBA-Livestream: Grizzlies @ Jazz am 05.08.

Im HP Field House in Orlando treffen in Spielwoche 23 die Grizzlies aus der Southwest Division auf Utah Jazz aus der Northwest Divison.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte Demond Greene



Lakers @ Raptors am 02.08. um 02:30 Uhr

Nr. 1 im Westen gegen Nr. 2 im Osten: Beim Topspiel am dritten Tag nach dem NBA-Restart messen sich LeBron James und Anthony Davis mit dem amtierenden Meister aus Toronto, der das bislang einzige Aufeinandertreffen der Saison mit 113:104 für sich entschied. Die Topscorer damals waren Pascal Siakam mit 24 und Anthony Davis mit 27 Punkten.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

Trail Blazers @ Celtics am 02.08. um 21:30 Uhr

Damian Lillard vs. Kemba Walker: Im Duell der Star-Point-Guards geht es vor allem für die Blazers im umkämpften Westen noch um die Qualifikation zu den Playoffs. Im bislang einzigen Spiel beider Teams in dieser Saison überragte Celtics-Forward Jayson Tatum mit 36 Punkten.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Alex Vogel. Vorberichte ab 21:20 Uhr.

Thunder @ Lakers am 06.08. um 00:30 Uhr

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Alex Vogel

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

