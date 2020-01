NBA-Livestream: Celtics @ Bucks am 17.01.

Dieses Duell könnte die Teams auch spät in den Playoffs der Eastern Conference erwarten - es geht um die Vorherrschaft im Osten. Das erste Match gegen die Bucks in dieser Saison gewannen die Celtics zu Hause, jetzt geht es in die Halle des Spitzenreiters nach Milwaukee.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Demond Greene



76ers @ Pacers am 14.01. um 01:00 Uhr

Das dritte Saison-Duell zwischen Philadelphia und Indiana, bislang gewann jeweils das Heimteam einmal. In der Eastern Conference liegen beide eng beisammen im Kampf um die Playoffs.

Kommentator: Stefan Koch

Jazz @ Nets am 15.01. um 01:30 Uhr

Beide Teams haben zum Jahreswechsel entgegengesetzte Serien hingelegt: Die Jazz haben im Westen den Anschluss an die Topteams hergestellt, die Nets stehen mittlerweile mit einer negativen Bilanz da und müssen sich strecken.

Kommentator: Martin Gräfe

Trail Blazers @ Rockets am 16.01. um 03:30 Uhr

Für die Trail Blazers dürfte der Weg in die Playoffs noch weit werden, die Rockets haben ganz andere Ansprüche als die bloße Teilnahme an der Postseason. Das erste Duell der Saison gewann Houston auswärts mit 24 Punkten Vorsprung.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Etienne Effenberg

