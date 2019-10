NBA-Livestream: Bulls @ Pacers am 03.11.

Die Chicago Bulls reisen nach Indianapolis und treffen im Bankers Life Fieldhouse auf die Pacers, beide Teams sind nicht gut in die neue Saison gestartet.

Kommentator: Martin Gräfe



Spurs @ Clippers am 01.11. um 03:30 Uhr

Kawhi Leonard will mit den Los Angeles Clippers - nach einem sehr erfolgreichen Jahr bei den Toronto Raptors - seinen dritten NBA-Titel holen. 2014 gelang ihm das bereits mit den San Antonio Spurs, die nun im Staples Center gastieren.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Seb Dumitru

Rockets @ Nets am 02.11. um 00:00 Uhr

Durch den wohl verrücktesten Free-Agency-Markt seit langem in der NBA tauschten mit Kyrie Irving und Russell Westbrook zwei der besten Point Guards der Liga die Jerseys. Nun treffen sie erstmals in dieser Saison mit ihren neuen Teams aufeinander.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Seb Dumitru

Pelicans @ Thunder am 02.11. um 22:00 Uhr

Zion Williamson wurde am rechten Knie operiert und fällt noch wochenlang aus - ohne ihren Top-Rookie gehören die Pelicans bislang zu den schlechtesten Teams der Liga.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Demond Greene

