MLB-Livestream: Twins @ Yankees am 05.10.

Die letzten zwei Begegnungen der beiden Teams konnten die Yankees für sich entscheiden.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Twins @ Yankees am 05.10. um 23:07 Uhr!

MLB Livestreams

Cardinals @ Braves (Spiel 1) am 03.10. um 23:02 Uhr

Die Altlanta Braves stehen das erste Mal seit 2013 in der Postseason. In Game 1 der NLDS treffen sie auf die St. Louis Cardinals, deren letzter Auftritt in den Playoffs ebenfalls einige Zeit zurück liegt. Gegen die Chicago Cubs verloren die Cardinals 2015 die Divisional Series.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Nationals @ Dodgers am 04.10. um 02:37 Uhr

In der vergangenen Saison scheiterten die Dodgers in der World Series an den Boston Red Sox. In diesem Jahr starten sie in die Postseason gegen die Washington Nationals.

Nationals @ Dodgers (Spiel 2) am 05.10. um 03:37 Uhr

Bevor die Best-of-Five-Serie erstmals in Washington stattfindet, treffen sich die Dodgers und die Nationals vorher zu Spiel 2 im Dodger Stadium in Los Angeles.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.