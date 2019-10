MLB-Livestream: Twins @ Yankees (Spiel 1) am 05.10.

Erster Playoff-Auftritt für Max Kepler in der MLB! Der Berliner ist mit seinen Minnesota Twins in die Postseason eingezogen. Dort wartet mit den New York Yankees der Reordmeister. Keine einfache Aufgabe für Kepler, der in diesem Jahr den Homerun Rekord für Spieler brach, die aus Europa stammen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Twins @ Yankees (Spiel 1) am 05.10. um 01:07 Uhr!

MLB Livestreams

Rays @ Athletics am 03.10. um 02:09 Uhr

Vergangene Saison schieden die Oakland Atheltics im Wild Card Game gegen die New York Yankees aus. In diesem Jahr soll der Einzug in die Division Series gegen die Tamba Bay Ras gelingen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Cardinals @ Braves (Spiel 1) am 03.10. um 23:02 Uhr

Die Altlanta Braves stehen das erste Mal seit 2013 in der Postseason. In Game 1 der NLDS treffen sie auf die St. Louis Cardinals, deren letzter Auftritt in den Playoffs ebenfalls einige Zeit zurück liegt. Gegen die Chicago Cubs verloren die Cardinals 2015 die Divisional Series.

Cardinals @ Braves (Spiel 2) am 04.10. um 22:37 Uhr

Spiel zwei in der Best-of-Five Series zwischen den Cardinals und den Braves. Atlanta, Sieger der Eastern Division der Narional League, geht leicht favorisiert in das Duell mit St. Louis, ihrerseits Sieger der Central Divison der National League.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.