MLB-Livestream: Cardinals @ Braves (Spiel 2) am 04.10.

Spiel zwei in der Best-of-Five Series zwischen den Cardinals und den Braves. Atlanta, Sieger der Eastern Division der Narional League, geht leicht favorisiert in das Duell mit St. Louis, ihrerseits Sieger der Central Divison der National League.



Vergangene Saison schieden die Oakland Atheltics im Wild Card Game gegen die New York Yankees aus. In diesem Jahr soll der Einzug in die Division Series gegen die Tamba Bay Ras gelingen.

Die Altlanta Braves stehen das erste Mal seit 2013 in der Postseason. In Game 1 der NLDS treffen sie auf die St. Louis Cardinals, deren letzter Auftritt in den Playoffs ebenfalls einige Zeit zurück liegt. Gegen die Chicago Cubs verloren die Cardinals 2015 die Divisional Series.

Erster Playoff-Auftritt für Max Kepler in der MLB! Der Berliner ist mit seinen Minnesota Twins in die Postseason eingezogen. Dort wartet mit den New York Yankees der Reordmeister. Keine einfache Aufgabe für Kepler, der in diesem Jahr den Homerun Rekord für Spieler brach, die aus Europa stammen.

