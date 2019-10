MLB-Livestream: Astros @ Rays (Spiel 3) am 07.10.

Die Houston Astros führen in der ALDS gegen die Tampa Bay Rays mit 2:0, ein weiterer Sieg und das Team aus Texas steht in der ALCS.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Astros @ Rays (Spiel 3) am 07.10. um 19:05 Uhr!

MLB Livestreams

Braves @ Cardinals (Spiel 4) am 07.10. um 21:07 Uhr

Die St. Louis Cardinals begrüßen im Busch Stadium die Atlanta Braves.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Dodgers @ Nationals (Spiel 4) am 08.10. um 00:40 Uhr

Sichern sich die Dodgers den Einzug in die nächste Runde oder erzwingen die Nationals Spiel 5?

Yankees @ Twins (Spiel 3) am 08.10. um 02:40 Uhr

Max Kepler und die Minnesota Twins empfangen die Yankees zu Spiel 3 der Serie im Target Field.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.