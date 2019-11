NFL-Livestream: Vikings @ Cowboys am 11.11.

Mit zuletzt zwei Siegen hielten sich die Cowboys an der Spitze der NFC East, das Rennen um die Playoffs dort ist eng - ähnlich wie in der NFC North, wo die Vikings nach vier Erfolgen in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg hinter Spitzenreiter Green Bay liegen.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert



Chargers @ Raiders am 08.11. um 02:20 Uhr

Die Chargers haben seit ihrem Umzug nach LA jedes ihrer vier Duelle gegen die Raiders gewonnen - jetzt kann nur der Sieger in der AFC West halbwegs an den Kansas City Chiefs dranbleiben.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke

Giants @ Jets am 10.11. um 19:00 Uhr

New York Derby: Beide Teams stehen dieses Jahr denkbar schlecht. Im all-time Record steht es 8-5 für die Giants.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Flo Berrenberg

