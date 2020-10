NFL-Livestream: Steelers @ Titans (Delayed) am 25.10.

Duell der Ungeschlagenen: Die Tennessee Titans empfangen die Pittsburgh Steelers, beide Teams sind noch ungeschlagen in dieser Saison (5-0). Das Spiel hätte ursprünglich in Woche 4 stattfinden sollen, wurde allerdings aufgrund der COVID-19-Fälle beim Team aus Nashville verlegt.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Steelers @ Titans (Delayed) am 25.10. um 18:00 Uhr!

NFL Livestreams

Giants @ Eagles am 23.10. um 02:20 Uhr

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke

Panthers @ Saints am 25.10. um 18:00 Uhr

Division-Duell zwischen New Orleans und den Carolina Panthers: Während das Team aus Charlotte (3-3) weiter auf Star-Running-Back Christian McCaffrey (Knöchel) verzichten muss, kehrt bei den Saints (3-2) Michael Thomas zurück.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Jo Ullrich

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.