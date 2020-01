NFL-Livestream: Seahawks @ Packers am 13.01.

Die Seahawks ließen als einziges Team in der Wild Card Round keinen Touchdown zu und sind nach dem Sieg in Philadelphia auf die nächste Überraschung aus. Das bisher letzte Playoff-Duell mit Green Bay gewann Seattle 2015 im NFC Championship Game 28:22.

Kommentator: Markus Kuhn / Experte: Sebastian Vollmer



Vikings @ 49ers am 11.01. um 22:35 Uhr

Divisional Round in der NFL!

Moderator: Franz Büchner

Kommentator: Günter Zapf

Experte: Ingo Seibert

Titans @ Ravens am 12.01. um 02:15 Uhr

Duell der Rushing-Maschinen in der Divisional Round: Beide Teams dominieren vor allem im Laufspiel, die Titans warfen auf diese Weise auch Titelverteidiger New England aus den Playoffs. Für Favorit Baltimore soll dieses Duell nur ein Schritt auf dem Weg zum dritten Super Bowl der Franchise-Geschichte sein.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg

Texans @ Chiefs am 12.01. um 21:05 Uhr

Seit dem Triumph im Super Bowl IV im Jahr 1970 sind die Chiefs nur zweimal über die Divisional Playoffs hinausgekommen, unter anderem letzte Saison - jetzt soll das Heimspiel gegen Houston wieder nur ein Zwischenschritt sein. Die Texans kommen mit der gerade einmal drei Monate alten Empfehlung eines 31:24 in Kansas City in der abgelaufenen Regular Season.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert

