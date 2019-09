NFL-Livestream: Rams @ Seahawks am 04.10.

Im direkten Duell in der NFC West empfangen die Seattle Seahawks den Super-Bowl-Teilnehmer des vergangenen Jahres in der fünften Woche der Regular Season. Beide Spiele des Vorjahres gingen knapp an die Rams.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert



Bengals @ Steelers am 01.10. um 02:15 Uhr

Der Rest der Saison wird extrem hart für die Steelers ohne den verletzten Quarterback Ben Roethlisberger. Um nach dem schwachen Start eine kleine Chance auf die Playoffs zu haben, braucht das Team zu Hause in Pittsburgh in Woche 4 einen Sieg gegen Cincinnati.

Kommentator: Markus Kuhn / Experte: Sebastian Vollmer

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.