NFL-Livestream: Rams @ 49ers am 22.12.

Die 49ers haben die Playoffs schon sicher, jetzt geht es im Fernduell mit den Seahawks in der NFC West noch um einen Platz in der Divisional Round. In der gleichen Division haben die Rams auch noch eine minimale Chance auf die Postseason, wenn auch nicht mehr aus eigener Kraft.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Adrian Franke



Texans @ Buccaneers am 21.12. um 19:00 Uhr

Bei zwei noch offenen Spielen liegt die Playoff-Chance der Texans bei 98 Prozent - bedeutet, mit einem Sieg in Tampa Bay sind sie durch. Für die Buccaneers ist das Playoff-Rennen schon zu Ende.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Flo Berrenberg

Bills @ Patriots am 21.12. um 22:30 Uhr

Spitzen-Derby im Osten: Beide Teams sind schon für die Playoffs qualifiziert, mit einem Sieg könnten die Patriots zum elften Mal in Folge Platz 1 in der AFC East sichern - oder Buffalo zieht mit eine Woche vor Ende der Regular Season gleich.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Adrian Franke

