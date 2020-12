NFL-Livestream: Giants @ Ravens am 27.12.

Die Giants haben trotz negativer Bilanz noch immer eine Chance die Playoffs zu erreichen. Klingt komisch, ist aber so. Ein Sieg gegen den amtierenden MVP Lamar Jackson und die Baltimore Ravens ist aber eine Monsteraufgabe. Auch die Ravens kämpfen noch um einen Platz in den Playoffs.

Kommentator: Günther Zapf / Experte: Flo Berrenberg



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Giants @ Ravens am 27.12. um 19:00 Uhr!

NFL Livestreams

Vikings @ Saints am 25.12. um 22:30 Uhr

Kommentator: Günther Zapf / Experte: Ingo Seibert

Buccaneers @ Lions am 26.12. um 19:00 Uhr

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Ingo Seibert

Falcons @ Chiefs (Delayed) am 27.12. um 19:00 Uhr

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.