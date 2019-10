NFL-Livestream: Eagles @ Cowboys am 21.10.

Wenn die Eagles auf die Cowboys treffen, ist immer Feuer drin! Die vergangenen drei Duelle dieser NFC-East-Rivalität verlor Philadelphia.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Eagles @ Cowboys am 21.10. um 02:20 Uhr!

NFL Livestreams

Chiefs @ Broncos am 18.10. um 02:20 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge reisen die Chiefs nach Denver zu den Broncos. Die letzten fünf Spiele der Broncos gegen die Chiefs gingen allesamt verloren.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Gerry Breymann

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Texans @ Colts am 20.10. um 19:00 Uhr

Im Lucas Oil Stadium von Indianapolis kommt es zum Duell der beiden Kansas-City-Bezwinger: Sowohl die Colts als auch die Texans sorgten mit dem Sieg über den vermeintlichen Topfavoriten der AFC für ein dickes Ausrufezeichen, welches es nun zu bestätigen gilt.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.