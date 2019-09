NFL-Livestream: Cowboys @ Saints am 30.09.

NFC-Duell in New Orleans in Woche 4: Im Vorjahr setzte es für die Saints auswärts eine knappe 10:13-Niederlage im AT&T Stadium.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert



NFL Livestreams

Eagles @ Packers am 27.09. um 02:20 Uhr

Die vierte Woche der Regular Season beginnt in Green Bay, wo sich die Packers auf die Eagles freuen: Fünf der letzten sechs Spiele gewinnen sie gegen Philadelphia, darunter ein 53:20 im Jahr 2014.

Moderator: Franz Büchner / Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke. Vorberichte ab 2:10 Uhr.

RedZone - Week 4 am 29.09. um 19:00 Uhr

Du bekommst nicht genug von der NFL? Bei uns schon! Denn mit RedZone verpasst du keinen einzigen Punkt! In Woche 4 treffen unter anderem die Panthers auf die Texans und die Vikings auf die Bears.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.