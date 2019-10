NFL-Livestream: Colts @ Chiefs am 07.10.

Wiedersehen in Woche 5 mit offener Rechnung: Im Vorjahr warfen die Kansas City Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes Indianapolis in der Divisional Round aus den Playoffs und beendeten so die Titelträume der Colts.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Ingo Seibert



Rams @ Seahawks am 04.10. um 02:20 Uhr

Im direkten Duell in der NFC West empfangen die Seattle Seahawks den Super-Bowl-Teilnehmer des vergangenen Jahres in der fünften Woche der Regular Season. Beide Spiele des Vorjahres gingen knapp an die Rams.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

Patriots @ Redskins am 06.10. um 19:00 Uhr

Titelverteidiger New England hat neben den 49ers als einziges Team in bislang vier Spielwochen immer gewonnen, Gastgeber Washington ist eine von vier Mannschaften, die nur Niederlagen in der Bilanz haben.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Flo Berrenberg

