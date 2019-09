NFL-Livestream: Broncos @ Raiders am 10.09.

Beide Teams haben nach verpassten Playoffs in der Offseason einiges verändert: Prominent sind vor allem die Neuzugänge Antonio Brown bei den Oakland Raiders und Quarterback Joe Flacco bei den Denver Broncos.

Kommentator: Günter Zapf

Experte: Ingo Seibert



NFL Livestreams

RedZone - Week 1 am 08.09. um 19:00 Uhr

Du bekommst nicht genug von der NFL? Bei uns schon! Denn mit RedZone verpasst du keinen einzigen Punkt! In Woche 1 treffen unter anderem die Washington Redskins auf die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys empfangen die New York Giants.

Steelers @ Patriots am 09.09. um 02:20 Uhr

Auftakt für den amtierenden Champion! Gegen Pittsburgh setzte es in der vergangenen Saison für die Patriots eine von insgesamt drei Niederlagen.

Moderator: Flo Hauser

Kommentator: Martin Pfanner

Experte: Ingo Seibert

Texans @ Saints am 10.09. um 01:10 Uhr

Nach vier Jahren treffen Houston und New Orleans wieder in der Regular Season aufeinander, bis jetzt gewann in vier Duellen jeweils das Heimteam. Im vergangenen Jahr belegten beide in ihren Divisions jeweils Platz 1.

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Markus Kuhn

Experte: Sebastien Vollmer

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.