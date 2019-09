NFL-Livestream: Bears @ Redskins am 24.09.

In der dritten Woche der Regular Season reisen die Bears dorthin, wo es zuletzt nie etwas zu holen gab: Siebenmal in Folge verlor Chicago gegen Washington, der letzte Sieg ist 16 Jahre her.

Kommentator: Markus Kuhn / Experte: Sebastian Vollmer



Jets @ Patriots am 22.09. um 19:00 Uhr

Drama bei den New York Jets: Nicht nur sind die Jungs aus East Rutherford, New Jersey, mit 0:2 gestartet, sondern müssen zu nun schon nach Sam Darnold und Trevor Siemian verletzungsbedingt auf ihren dritten Quarterback, Luke Falk, zurückgreifen. In Woche 3 wartet die Übermacht aus New England auf die Jets.

Rams @ Browns am 23.09. um 02:20 Uhr

In der dritten Woche der Regular Season treffen die Browns zum ersten Mal seit vier Jahren auf die Rams, die damals noch in St. Louis beheimatet waren.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg. Vorberichte ab 2:10 Uhr.

