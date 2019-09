NCAA Division I FBS-Livestream: Clemson @ North Carolina am 28.09.

Die Clemson Tigers sind zu Gast in Chapel Hill und sind kurz davor, ihr 20. Spiel in Folge zu gewinnen. Die längste Siegesserie der Schulhistorie der Fighting Tigers hält bereits seit Beginn der Saison 2018 an.



Texas A&M vs Arkansas am 28.09. um 18:00 Uhr

Auf neutralem Boden, im AT&T Stadium in Arlington, treffen die Texas A&M Aggies und die Arkansas Razorbacks in einem echten College-Kracher aufeinander. Die Bilanz spricht mit 41–31–3 für Arkansas, aber die Aggies dürfen sich wie immer auf die Unterstützung des 12. Mannes verlassen.

Mississippi St @ Auburn am 29.09. um 01:00 Uhr

Das Team aus Alabama empfängt im Jordan-Hare Stadium die Mississippi State Bulldogs um Head Coach Joe Moorhead.

