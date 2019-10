NCAA Division I FBS-Livestream: Clemson @ Louisville am 19.10.

Die Clemson Tigers sind zu Gast bei Louisville. Können die Tigers einen Sieg einfahren oder gelingt Louisville die Überraschung?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Clemson @ Louisville am 19.10. um 18:00 Uhr!

NCAA Division I FBS Livestreams

Oregon @ Washington am 19.10. um 21:30 Uhr

Die amerikaweit an Nummer 12 gerankten Oregon Ducks nehmen es im direkten Pac-12-North-Duell mit den Washington Huskies auf, die mit zwei Niederlagen nur eine mehr auf dem Konto haben als die Ducks, von nun an jedoch auf Top-Linebacker MJ Tafisi verzichten müssen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Michigan @ Penn State am 20.10. um 01:30 Uhr

Die noch ungeschlagenen Penn State Nittany Lions sind nach sechs absolvierten Spielen noch ungeschlagen und amerikaweit an Nummer 7 geranked. Gegen den direkten Division-Rivalen aus Michigan muss der nächste Sieg folgen, wenn Penn State sich weiterhin seine Chancen auf die Championship bewahren möchte.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.